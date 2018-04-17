Максим Мамин сыграет за сборную России на Чешских играх

Нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин сыграет за сборную России на Чешских хоккейных играх—2018, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. 23-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 провёл 26 матчей, набрав 4 (1+3) очка.



Полностью состав сборной на данный момент выглядит так:



Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестёркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).



Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь).



Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все – СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Александр Дергачёв («Спартак»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семёнов, Артём Михеев (оба — «Авангард»), Максим Мамин («Флорида»).