Оши пропустил тренировку «Вашингтона», Кузнецов занимался в звене с Овечкиным

«Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировочное занятие перед третьим матчем серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». На данный момент счёт в серии 0-2, «столичные» проиграли оба домашних матча.
Пропустил тренировку «Вашингтона» нападающий Ти-Джей Оши.
Сочетания полевых игроков выглядели так:
Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Бойд;
Орпик — Джус, Конноли — Эллер — Смит-Пелли;
Чиассон — Бигл — Стивенсон.
«Будет весело, когда «Вашингтон» отыграется». Кто тащит Овечкина на дно?
С такой игрой вратарей «Вашингтону» будет очень тяжело одолеть команду Бобровского и Панарина.