Врачи «Спартака» подняли вопрос о напряжённом полётном графике КХЛ

Старший врач ХК «Спартак» Олег Бубырь прокомментировал прошедшую медицинскую конференцию КХЛ.



«Мы много говорили о восстановлении хоккеистов после длительных перелётов. Признаюсь честно, это медицинская служба «Спартака» попросила обсудить на конференции этот вопрос. В предыдущем сезоне команды КХЛ много летали. Мы находились в напряжённом полётном графике. На большинство вопросов мы получили ответы, самое главное – нам всё систематизировали. Это поможет подготовиться к следующему чемпионату.



Очень актуальные темы мы здесь затрагиваем. Подобные конференции в конце сезона позволяют пообщаться с коллегами и интересными спикерами в хорошей обстановке. Во время сезона мы разговариваем по 5-10 минут по телефону или в мессенджерах. Сейчас же доктора клубов обмениваются ценной информацией. Спортивные врачи в основном получают знания не из книг или видеокурсов, а из личного опыта. Здесь мы обмениваемся тем, что случается в нашей практике. Это очень ценно для нас», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.