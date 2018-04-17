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Яндач: Коварж в раздумьях по поводу будущего в «Металлурге», хочу его сохранить

Яндач: Коварж в раздумьях по поводу будущего в «Металлурге», хочу его сохранить
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Новый главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о форвардах Яне Коварже и Сергее Мозякине.

«Очень хочу, чтобы Коварж остался, потому что он играл в первом звене с Мозякиным и Зариповым. Они вместе брали два Кубка Гагарина. У Коваржа заканчивается контракт, и он в раздумьях. Я разговаривал с Яном, он ещё думает. У него есть ещё предложения. В «Металлурге» Коварж играл пять лет, это много. Повторюсь, что я бы очень хотел сохранить этого игрока, но не могу за него принять решение. Генеральный менеджер и команда тоже хотят, чтобы Ян остался. Мозякин — ветеран и мастер, очень умный игрок. Думаю, в «Металлурге» он не сказал последнего слова», — сказал Яндач в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.

Интервью с Йозефом Яндачем читайте завтра, 18 апреля, на «Чемпионате».

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