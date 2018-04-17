Шведский журналист: Азеведу — шикарный игрок плей-офф, у нас такого парня нет

Шведский журналист Манс Карлссон поделился мнением об игре нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведу.



«Есть игроки, которые раскрываются только в плей-офф, но делают это потрясающе. В НХЛ таким парнем был Даниэль Бриер: скромным в «регулярке», но опасным в плей-офф. В Швеции такого парня нет, а вот в КХЛ присутствует. Это Джастин Азеведу из »Ак Барса». Когда он играл за «Лев», то был абсолютно незаметен до Кубка Гагарина, где стал настоящим супергероем. Теперь он творит подобное за «Ак Барс», и благодаря ему клуб совсем рядом с Кубком Гагарина. Ему очень нужен Кубок — он раньше почти ничего не выигрывал», — цитирует Карлссона Hockey Sverige.

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