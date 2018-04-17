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Скаут НХЛ: Далин — уникальный игрок, умный защитник с отличным броском

Скаут НХЛ: Далин — уникальный игрок, умный защитник с отличным броском
Хоккей / НХЛ, плей-офф

Директор европейского отдела Скаутского бюро НХЛ Горан Штубб прокомментировал перспективы молодого защитника «Фрёлунды» Расмуса Далина.

«Далин уникален. У него есть всё необходимое, чтобы быть игроком основного состава „Фрёлунды“. Это умный защитник, который способен поддержать атаку, у него отличное катание, замечательный бросок, он хорошо держит шайбу, видит поле, не слишком увлекается силовой борьбой, но готов играть жёстко, если это необходимо», — цитирует Штубба официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Далин — первый номер рейтинга драфта среди хоккеистов, играющих в Европе
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