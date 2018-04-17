Голкипер астанинского «Барыса» Карлссон получил гражданство Казахстана

Шведский голкипер астанинского «Барыса» Хенрик Карлссон получил казахстанский паспорт и теперь может сыграть в первом дивизионе чемпионата мира — 2018 за сборную Казахстана, сообщает официальный сайт ИИХФ.



34-летний Карлссон несколько раз вызывался в сборную Швеции на выставочные матчи, но не принял участия ни в одном официальном турнире.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Карлссон принял участие в 45 матчах, оформив четыре шат-аута при коэффициенте надёжности 2,71 и 91,2 процента отражённых бросков.