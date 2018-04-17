«Динамо» СПб одолело «СКА-Нева» в первом матче финала Кубка Петрова

Петербургское «Динамо» оказалось сильнее «СКА-1946» в первом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0. «Динамо» повело в серии со счётом 1-0.
Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт Иван Петраков. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Александр Самонов.
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У двукратного финалиста кубка Братины нет денег даже на аспирин, зарплату не платят с августа, а директор просит его уволить.