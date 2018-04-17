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«Динамо» СПб одолело «СКА-Нева» в первом матче финала Кубка Петрова

«Динамо» СПб одолело «СКА-Нева» в первом матче финала Кубка Петрова
Хоккей / ВХЛ

Петербургское «Динамо» оказалось сильнее «СКА-1946» в первом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0. «Динамо» повело в серии со счётом 1-0.

Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт Иван Петраков. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Александр Самонов.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2018, вторник. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 – Петраков (Шевченко, Кулагин) – 31:22 (5x5)
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