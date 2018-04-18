Панарин вышел на второе место в списке бомбардиров плей-офф

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в третьем матче четвертьфинальной серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:2, идёт третий период, 2-0 в серии) на пятой минуте третьего периода сравнял счёт в игре — 2:2. Для Панарина это вторая шайба в плей-офф. Во втором периоде Артемий принял участие и в первой шайбе хозяев, отдав голевую передачу.

Всего в активе россиянина 7 (2+5) очков в трёх играх, и он занимает второе место в списке бомбардиров плей-офф, уступая только чешскому форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку, который набрал 9 (4+5) очков в трёх играх.

Видео взято из официального «твиттера» «Коламбус Блю Джекетс».