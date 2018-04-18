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Хеллебайк оформил шат-аут — «Виннипег» в шаге от выхода в полуфинал Запада

Хеллебайк оформил шат-аут — «Виннипег» в шаге от выхода в полуфинал Запада
Хоккей / НХЛ, плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Миннесота Уайлд» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии: 1-3.

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, номинированный в день матча на «Везина Трофи», оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли, отразив 30 бросков в створ.

Дубль в составе победителей оформил форвард Марк Шайфли.

Пятый матч серии пройдёт 21 апреля в Виннипеге. «Джетс» имеют возможность впервые в истории франшизы выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 апреля 2018, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Коннор, Моррисси) – 19:32 (5x5), 0:2 – Шайфли (Уилер, Копп) – 59:49 (en)
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