Хеллебайк оформил шат-аут — «Виннипег» в шаге от выхода в полуфинал Запада

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Миннесота Уайлд» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии: 1-3.

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, номинированный в день матча на «Везина Трофи», оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли, отразив 30 бросков в створ.

Дубль в составе победителей оформил форвард Марк Шайфли.

Пятый матч серии пройдёт 21 апреля в Виннипеге. «Джетс» имеют возможность впервые в истории франшизы выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли.