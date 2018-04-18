«Вашингтон» в овертайме победил «Коламбус», Панарин и Овечкин набрали по 2 очка

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Ларс Эллер. Счёт в серии: 2-1. Первый матч — 4:3 ОТ. Второй матч — 5:4 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами и нанёс 5 бросков. Центрфорвард Евгений Кузнецов также нанёс 5 бросков. Защитник Дмитрий Орлов провёл 2 силовых приёма. Все трое россиян из «Вашингтона» заработали за полезность "-1".

Российский форвард «мундиров» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка. Всего в активе Панарина 7 (2+5) очков в трёх матчах плей-офф, и он делит второе место в списке лучших бомбардиров. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 42 из 44 бросков.