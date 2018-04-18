Сергей Бобровский стал одной из главных звёзд матча с «Вашингтоном»

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Блю Джекетс».

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча. Российский вратарь отразил 42 из 45 бросков.

Лучшим игроком встречи признан вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, совершивший 33 сейва. Замкнул тройку лучших нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер, ставший автором победной шайбы на 90-й минуте матча.