«Вегас», победив «Лос-Анджелес», установил историческое достижение в НХЛ

В четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил со счётом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Победную шайбу забросил защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб. Счёт в серии — 0-4.

«Вегас» стал первым клубом за всю историю НХЛ, выигравшим серию плей-офф с сухим счётом в дебютный сезон в лиге.

Подопечные Жерара Галлана стали первыми участниками второго круга плей-офф-2018. В полуфинале Западной конференции они сыграют с победителем пары «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» (0-3 в серии).