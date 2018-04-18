Александр Овечкин повторил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Блю Джекетс».

Для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина эта игра стала 100-й в его карьере в плей-офф. Российский нападающий поучаствовал в заброшенных шайбах Тома Уилсона и Джона Карлсона. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли теперь у него 4 (2+2) очка в 3 матчах.

Овечкин повторил клубный рекорд «столичных» по матчам в плей-офф. По 100 игр также провели Келли Миллер и Дэйл Хантер. Шведский нападающий Никлас Бекстрём имеет на своём счету 99 матчей.