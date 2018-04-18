Эллер — о голе в ОТ: убогий победный гол, но от этого не становится менее сладко

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал свой победный гол в третьем матче серии четвертьфинала Восточной конференции с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 2ОТ, 1-2 в серии). Шайба оказалась в воротах Сергея Бобровского после двух рикошетов от игроков «Коламбуса».
«Это был убогий победный гол. Впрочем, у меня было ощущение, что именно так всё и закончится. От этого наша победа не становится менее сладкой. Эта победа была крайне важна, особенно после такого долгого матча. Все устали, но победа придаёт энергии. В четвёртой игре снова будет битва», — цитирует Эллера официальный сайт лиги.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
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Катастрофы, которую ждали многие, не случилось. Но положение у «Кэпиталз» всё равно очень непростое.