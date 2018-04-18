Игра с «Вашингтоном» стала самой продолжительной в истории «Коламбуса»

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Блю Джекетс».

Датский нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер отличился по истечении ровно 89 минут матча и зафиксировал самый продолжительный матч в истории «Коламбуса». Предыдущий клубный рекорд был установлен 20 апреля 2014 года во второй игре серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 2ОТ, 81 минута 10 секунд).