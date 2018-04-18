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Стали известны три главные звезды дня в НХЛ

Стали известны три главные звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ, плей-офф

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня и назвала тройку главных звёзд.

Лучшим игроком дня стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 31 бросок в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (1:0, 4-0 в серии).

Второй звездой признан вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 30 бросков во встрече с «Миннесотой Уайлд» (2:0, 3-1 в серии).

Топ-3 замкнул нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер, отличившийся на 89-й минуте матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 2ОТ, 1-2 в серии).

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