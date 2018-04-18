Жёны игроков «Ак Барса» спели в поддержку клуба в серии с ЦСКА

Сегодня, 18 апреля, в Москве будет сыгран третий матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Счёт в серии 2-0 в пользу казанской команды. Начало встречи — в 19:30 мск.

Жёны игроков «Ак Барса» исполнили песню в поддержку клуба в серии с ЦСКА. Они перепели песню известной украинской певицы Ёлки «Всё зависит от нас». Изначально клип был показан на кубе ледовой арены в Казани во время второй игры команд. В записи клипа помимо жены Андрея Маркова приняли участие жена и дочь Александра Свитова, супруга Станислава Галиева, жена Иржи Секача, супруга Фёдора Малыхина, а также спутницы жизней Михаила Сидорова, Ярослава Косова, Василия Токранова, Никиты Лямкина и Артура Мисбахова.

Посмотреть видео также можно в «инстаграме» жены Андрея Маркова.