Бобровский: рано говорить о молодости «Коламбуса», вернёмся к этому после сезона

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский не стал списывать поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 2ОТ, 2-1 в серии) на отсутствие опыта у его команды.

«Три матча закончились в овертайме? Не думаю, что это имеет большое значение на этом этапе. Нужно готовиться и показывать свою лучшую игру. Уже не важно, как усердно ты работаешь в тренировочном лагере или насколько лёгким он был для тебя. Ты просто готовишься, выходишь на лёд и сражаешься как можешь. Думаю, что болельщикам интересно следить за такой напряжённой серией. Семьям, конечно, нет, но фанатам явно весело.

Мы набираемся опыта? Думаю, что пока рано об этом говорить. Вернёмся к этому после сезона. Сейчас нужно забыть о прошлых результатах и готовиться к следующим матчам», — сказал Бобровский в эфире клубного телевидения.