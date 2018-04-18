Флёри вышел на 11-е место в истории НХЛ по количеству побед в плей-офф

Победа над «Лос-Анджелес Кингз» (1:0, 4-0 в серии) стала для голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри 66-й в матчах плей-офф за карьеру.

По этому показателю он вышел на 11-е место в истории лиги, обойдя Доминика Гашека (65 побед). Примечательно, что оба вратаря провели одинаковое количество матчей – 119. Чтобы войти в топ-10, Флёри нужно обойти Энди Муга (68 побед). Рекордсменом является Патрик Руа (151 победа).

При этом по количеству шат-аутов в плей-офф канадец уже входит в топ-10. С 12 «сухарями» он разделил с Терри Савчуком 9-10-е места. Рекордсменом является Мартин Бродо (24 матча на ноль).