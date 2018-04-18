Панарин — о 2:3 2ОТ: теперь главное сильно не расстраиваться — всякое бывает

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 2ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).
«Самочувствие было нормальным. Когда думаешь, что соперник тоже устал, становится намного легче. После поражения теперь главное сильно не расстраиваться, нужно идти дальше, продолжать играть. Мы не расстроились – всякое бывает», – сказал Панарин в эфире клубного телевидения.
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Катастрофы, которую ждали многие, не случилось. Но положение у «Кэпиталз» всё равно очень непростое.