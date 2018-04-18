Панарин за 3 игры попал в топ-5 «Коламбуса» по количеству очков в Кубке Стэнли

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Блю Джекетс».

Российский форвард «мундиров» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка. Всего в нынешнем розыгрыше Панарин набрал 7 (2+5) очков в 3 матчах. 26-летнему нападающему хватило всего трёх игр, чтобы попасть в топ-5 «Блю Джекетс» за всю историю по количеству очков в плей-офф.

Рекорд принадлежит Кэму Аткинсону (14 очков в 10 игра), следом располагаются Джек Джонсон (9 баллов в 11 матчах), Бун Дженнер (9 в 14) и Брэндон Дубински (8 в 14).

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.