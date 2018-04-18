Защитник Вячеслав Войнов покинет СКА, он хочет вернуться в НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», защитник СКА Вячеслав Войнов не будет продлевать контракт с петербургским клубом, который истекает 30 апреля 2018 года.

В настоящее время 28-летний хоккеист работает над возвращением в НХЛ. Напомним, Войнов был дисквалифицирован из североамериканской лиги за нанесение побоев жене, после чего уехал из США. Теперь, перед тем как получить одобрение НХЛ, Войнову нужно получить американскую визу и разрешение на работу.

Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В минувшем сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА он провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах.