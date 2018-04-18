Веренски: шайба попала раза 4 в каждого из нас с Эллером — мне просто не повезло

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал победный гол нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ларса Эллера в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась победой «столичных» со счётом 3:2 2ОТ, а сам Веренски выступил невольным помощником Эллера, когда тот забивал решающий гол.

«Она попала в меня. Попала в него, потом опять в меня и снова в него. Раза четыре в каждого из нас и только после этого оказалась в воротах. Просто не повезло», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».