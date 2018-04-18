Овечкин вышел на 3-е место в истории «Кэпиталз» по голевым передачам в плей-офф

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Блю Джекетс».

Для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина эта игра стала 100-й в карьере в плей-офф. Александр вышел на третье место за всю историю по результативным передачам за клуб в плей-офф (46 передач), обогнав Скотта Стивенса (44). Российский нападающий поучаствовал в заброшенных шайбах Тома Уилсона и Джона Карлсона. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли теперь у него 4 (2+2) очка в 3 матчах.

Рекорд принадлежит Никласу Бекстрёму (54), второе место занимает Дэйл Хантер (47).

Видео шайбы Карлсона можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.