«Витязь» заключил новый контракт с Никитой Выглазовым

«Витязь» заключил новый контракт с нападающим Никитой Выглазовым, информирует KHL Media Team. Соглашение рассчитано на два года.

32-летний Выглазов выступает за подмосковный клуб с сезона-2014/15. В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 53 матчах и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «-2».

За карьеру в КХЛ помимо «Витязя» хоккеист выступал за «Авангард», новокузнецкий «Металлург» и «Автомобилист». В общей сложности на его счету 47 шайб и 48 голевых передач в 417 матчах при показателе полезности «-70».