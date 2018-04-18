Как стало известно «Чемпионату», известный российский тренер Алексей Кудашов войдёт в тренерский штаб СКА.

46-летний Кудашов известен в КХЛ по работе с «Атлантом» (2012–2015) и «Локомотивом» (2015–2017). В ходе нынешнего сезона Кудашов покинул ярославский клуб. Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина–2017.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв сменит на посту главного тренера петербургского клуба Олега Знарка. Также, по нашей информации, тренерский штаб СКА пополнит Анвар Гатиятулин, на данный момент возглавляющий «Трактор».