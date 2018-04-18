«Трактор» расторг контракт с Константином Климонтовым

Защитник Константин Климонтов покидает «Трактор». Стороны договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

«Благодарен Челябинску, команде и клубу. Девять лет, которые провел в системе «Трактора», позволили мне вырасти как человеку и игроку», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист провёл 6 матчей в регулярном сезоне и 11 – в плей-офф. Защитник не отметился очками и заработал показатель полезности «-5» при 12 минутах штрафа.

Помимо «Трактора» Климонтов имеет опыт выступления в КХЛ за «Витязь». В общей сложности он сыграл 229 матчей, забросил 7 шайб и отдал 26 результативных передач.