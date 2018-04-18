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Губарев: переговоры с Йюнге длились недолго, он хотел остаться в «Тракторе»

Губарев: переговоры с Йюнге длились недолго, он хотел остаться в «Тракторе»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал продление контракта с нападающим Рикардом Йюнге.

«Мы довольны взаимным соглашением. В первую очередь, мы подписали настоящего лидера команды, отлично проявившего себя в регулярном чемпионате и особенно в плей-офф. Рикард стал настоящим любимцем челябинских болельщиков. Второй немаловажный фактор — Йюнге очень хотел остаться в «Тракторе», поэтому переговоры длились недолго, соглашение заключено взаимовыгодное. Уверен, Рикард будет одним из ключевых игроков «Трактора» в следующем сезоне», — цитирует Губарева пресс-служба клуба.

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