Губарев: переговоры с Йюнге длились недолго, он хотел остаться в «Тракторе»

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал продление контракта с нападающим Рикардом Йюнге.

«Мы довольны взаимным соглашением. В первую очередь, мы подписали настоящего лидера команды, отлично проявившего себя в регулярном чемпионате и особенно в плей-офф. Рикард стал настоящим любимцем челябинских болельщиков. Второй немаловажный фактор — Йюнге очень хотел остаться в «Тракторе», поэтому переговоры длились недолго, соглашение заключено взаимовыгодное. Уверен, Рикард будет одним из ключевых игроков «Трактора» в следующем сезоне», — цитирует Губарева пресс-служба клуба.