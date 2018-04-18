Копитар: нельзя сказать, что «Вегас» катком прошёлся по «Лос-Анджелесу»

Центральный нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар прокомментировал исход серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором его команда уступила «Вегас Голден Найтс» (0-4).



«В этом вся суть плей-офф. Все матчи проходят в упорной борьбе. Мы играли против одной из самых результативных команд лиги. А сколько шайб они забросили в этой серии? Семь. И нельзя сказать, что они по нам катком прошлись. Куик давал нам шанс на победу в каждом матче. Мы просто не смогли забить», — приводит слова Копитара официальный сайт НХЛ.

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