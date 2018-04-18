Коннор Макдэвид и Райан О'Райлли навестили раненных в ДТП игроков «Бронкоса»

Два звёздных хоккеиста Национальной хоккейной лиги Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Райан О'Райлли («Баффало Сэйбрз») навестили игроков юниорской команды «Бронкос», которая 6 апреля попала в автокатастрофу. Погибло 16 человек. Ещё 13 продолжают находиться в госпитале Саскатуна.

«Мы не делаем этого для СМИ или чего-то подобного. Мы здесь только ради того, чтобы заставить хоть кого-нибудь улыбнуться. Это помогает вам почувствовать, что вы немного помогли, как бы это ни звучало. Деньги, которые были пожертвованы, — это одно, это здорово. Но совсем другая вещь — иметь возможность приехать сюда, пережить это, увидеть школы, в которые эти ребята ходили, увидеть каток, на котором они занимались, встретиться с ними лицом к лицу», — сказал 21-летний Макдэвид.