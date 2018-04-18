Стал известен состав «Ак Барса» на третий матч финальной серии c ЦСКА

Стал известен состав «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2-0), сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Тренерский штаб казанцев не внёс каких-либо изменений.

Гарипов (Шарыченков);

Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;

Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;

Охтамаа – Манухов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;

Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.