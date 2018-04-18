Стал известен состав «Ак Барса» на третий матч финальной серии c ЦСКА

Стал известен состав «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2-0), сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Тренерский штаб казанцев не внёс каких-либо изменений.
Гарипов (Шарыченков);
Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;
Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;
Охтамаа – Манухов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;
Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рано хоронить ЦСКА. «Ак Барс» уступит в третьем матче финала
Команды ещё вернутся в Казань.