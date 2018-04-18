Робинсон и Плэтт попали в состав ЦСКА на третий матч серии финала с «Ак Барсом»

Стал известен состав ЦСКА на третий матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (0-2), сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Робинсон, Григоренко – Попов – Петров;
Нестеров – Марченко, Шалунов – Андронов – Капризов;
Пашнин – Сергеев, Телегин – Светлаков – Ничушкин;
Науменков, Плэтт – Скотт – Жарков, Попугаев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рано хоронить ЦСКА. «Ак Барс» уступит в третьем матче финала
Команды ещё вернутся в Казань.