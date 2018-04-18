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Робинсон и Плэтт попали в состав ЦСКА на третий матч серии финала с «Ак Барсом»

Робинсон и Плэтт попали в состав ЦСКА на третий матч серии финала с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав ЦСКА на третий матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (0-2), сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сорокин (Юханссон);

Киселевич – Робинсон, Григоренко – Попов – Петров;

Нестеров – Марченко, Шалунов – Андронов – Капризов;

Пашнин – Сергеев, Телегин – Светлаков – Ничушкин;

Науменков, Плэтт – Скотт – Жарков, Попугаев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рано хоронить ЦСКА. «Ак Барс» уступит в третьем матче финала
Команды ещё вернутся в Казань.
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