Финал МХЛ: Денисенко открыл счёт в третьем матче серии МХК «Локо» — «СКА-1946»

Нападающий ярославского МХК «Локо» Григорий Денисенко открыл счёт в третьем матче финальной серии Кубка Харламова с петербургским «СКА-1946» (1:0, идёт первый период).

17-летний хоккеист, которого не вызвали в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы, выходит на лёд во всех матчах финала МХЛ. На сегодняшнюю встречу он заявлен в четвёртом сочетании, прошлый матч Григорий провёл во втором.

По информации СМИ, Денисенко не получил приглашения из-за своей агрессивной игры за «Локомотив» в полуфинале серии плей-офф Запада КХЛ с петербургским СКА (1-4).