Андрей Свечников не сыграет за юниорскую сборную России на чемпионате мира

Стал известен окончательный состав юниорской сборной России U18 на чемпионат мира, который завтра, 19 апреля, стартует в Челябинске и Магнитогорске. В него не попал нападающий Андрей Свечников, которому клуб Хоккейной лиги Онтарио «Барри Кольтс» не разрешил поучаствовать на турнире.

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В список вошли 23 хоккеиста (3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих):



Вратари: Амир Мифтахов («Ирбис», Казань), Даниил Исаев («Локо», Ярославль), Михаил Исаев («Ладья», Тольятти);



Защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба – «Локо», Ярославль), Даниил Журавлёв ( «Ирбис», Казань), Александр Романов («Красная Армия», Москва), Данила Галенюк («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), Никита Охотюк («Оттава 67», Оттава, Канада), Егор Замула («Калгари Хитмен», Калгари, Канада);



Нападающие: Руслан Исхаков, Максим Соркин (оба – «Красная Армия», Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба – «Динамо», Санкт-Петербург), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба – «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Павел Дорофеев, Егор Спиридонов (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Владислав Михайлов (МХК «Динамо», Москва), Семён Кизимов («Ладья», Тольятти), Василий Подколзин («Витязь», Подольск), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник», Римуски, Канада).



Помимо этого были названы капитан и ассистенты сборной на турнир. Команда провела голосование, в результате которого капитаном был выбран защитник Антон Малышев, защитники Данила Галенюк и Даниил Журавлёв – ассистенты.



Стартовую игру чемпионата России сборная России проведёт 19 апреля. Соперник – команда Франции, начало встречи – 17:30 мск.