ЦСКА — «Ак Барс»: хозяева в два раза перебросали соперника в первом периоде

Завершился первый период третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (1:2, 0-2 в серии). Хозяева на 15-й минуте впервые в серии открыли счёт, однако вскоре пропустили две шайбы.
В стартовом отрезке игры ЦСКА имел подавляющий перевес по броскам в створ — 14-6. На вбрасываниях сильнее выглядели гости — 15-12. По количеству силовых приёмов впереди тоже оказались подопечные Зинэтулы Билялетдинова — 17-13. Команды заработали по одному малому штрафу, свою попытку «Ак Барс» реализовал.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рано хоронить ЦСКА. «Ак Барс» уступит в третьем матче финала
Команды ещё вернутся в Казань.