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ЦСКА — «Ак Барс»: хозяева в три раза перебросали соперника во втором периоде

ЦСКА — «Ак Барс»: хозяева в три раза перебросали соперника во втором периоде
Хоккей / КХЛ

Завершился второй период третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (2:2, 0-2 в серии). Хозяевам на 39-й минуте удалось восстановить паритет, точный бросок произвёл Грег Скотт.

Как и в первом игровом отрезке, ЦСКА имел огромный перевес по броскам в створ ворот — 12-4. На вбрасываниях сильнее тоже оказались подопечные Игоря Никитина —14-8. При этом «Ак Барс» совершил в три раза больше силовых приёмов — 15-4. Гости заблокировали девять бросков в сторону их ворот, в то время как ЦСКА — только один.

Статистика отражает положение в матче после 40 минут игры.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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