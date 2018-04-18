ЦСКА — «Ак Барс»: хозяева в три раза перебросали соперника во втором периоде

Завершился второй период третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (2:2, 0-2 в серии). Хозяевам на 39-й минуте удалось восстановить паритет, точный бросок произвёл Грег Скотт.



Как и в первом игровом отрезке, ЦСКА имел огромный перевес по броскам в створ ворот — 12-4. На вбрасываниях сильнее тоже оказались подопечные Игоря Никитина —14-8. При этом «Ак Барс» совершил в три раза больше силовых приёмов — 15-4. Гости заблокировали девять бросков в сторону их ворот, в то время как ЦСКА — только один.

Статистика отражает положение в матче после 40 минут игры.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.