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Гол Денисенко помог «Локо» переиграть «СКА-1946», ярославцы повели в серии

Гол Денисенко помог «Локо» переиграть «СКА-1946», ярославцы повели в серии
Хоккей / МХЛ

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Ярославский «Локо» на выезде оказался сильнее петербургского «СКА-1946» — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Ярославцы во второй раз в серии вышли вперёд — 2-1.

Счёт в матче открыл Григорий Денисенко, который не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы. Также в составе «Локо» отличились Владислав Рыбаков и Иван Романов. Петербуржцы ответили точными бросками Владимира Васильева и Кирилла Петькова.

Следующий матч финальной серии МХЛ состоится в Санкт-Петербурге завтра, 19 апреля, начало — в 19:00 мск.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
18 апреля 2018, среда. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
2 : 3
0:2, 2:0, 0:1
Локо
Ярославль
0:1 – Денисенко (Калинин, Зенчиков) – 02:13 (5x5), 0:2 – Рыбаков (Коваленко) – 17:47 (5x5), 1:2 – Васильев – 37:05 (5x5), 2:2 – Петьков (Ожгихин, Курбатов) – 39:58 (5x5), 2:3 – Романов (Полунин, Ковалёв) – 50:42 (5x5)
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