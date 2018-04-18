Знарок: до истечения контракта с ФХР буду обдумывать планы на будущее

Тренер Олег Знарок, руководивший национальной командой России в течение олимпийского цикла, прокомментировал назначение на новую должность в штабе сборной.
«Федерация хоккея России приняла решение назначить нового главного тренера сборной и сделать меня до конца срока моего контракта — 31 мая 2018 года — консультантом национальной команды. В это время буду обдумывать планы на будущее. Буду на связи со штабом сборной», — сказал Знарок.
Сотрудничество Олега Знарка и ФХР продолжится в новом формате. Специалист будет консультировать штаб сборной, находясь в постоянном контакте с ним во время чемпионата мира в Дании.
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