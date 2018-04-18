ЦСКА — «Ак Барс»: гости в третьем периоде провели больше силовых приёмов

Завершился третий период третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (2:2, 0-2 в серии). Команды не смогли выявить победителя в основное время игры, теперь их ожидает овертайм до первой заброшенной шайбы.

ЦСКА вновь перебросал соперника — 6-4. Кроме того, в третьем периоде подопечные Игоря Никитина заблокировали больше бросков — 7-4. Хозяева имели одно большинство, но реализовать его не удалось. По вбрасываниям у команд паритет — 7-7. «Ак Барс», как и в предыдущем игровом отрезке, провёл больше силовых приёмов — 9-8.

Статистика отражает положение в матче после 60 минут игры.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.