«Динамо» СПб во второй раз подряд переиграло «СКА-Нева» в финальной серии ВХЛ

Петербургское «Динамо» оказалось сильнее «СКА-1946» во втором матче финальной серии Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). «Динамо» удвоило перевес в серии — 2-0.

Заброшенныи шайбами у победителей отметились Константин Кузнецов, Иван Петраков, Артём Чувиляев и Илья Назаревич. «СКА-1946» ответил точными бросками Святослава Гребенщикова и Егора Рыкова.

Следующий матч финальной серии ВХЛ состоится 21 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.