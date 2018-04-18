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«Динамо» СПб во второй раз подряд переиграло «СКА-Нева» в финальной серии ВХЛ

«Динамо» СПб во второй раз подряд переиграло «СКА-Нева» в финальной серии ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

Петербургское «Динамо» оказалось сильнее «СКА-1946» во втором матче финальной серии Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). «Динамо» удвоило перевес в серии — 2-0.

Заброшенныи шайбами у победителей отметились Константин Кузнецов, Иван Петраков, Артём Чувиляев и Илья Назаревич. «СКА-1946» ответил точными бросками Святослава Гребенщикова и Егора Рыкова.

Следующий матч финальной серии ВХЛ состоится 21 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
18 апреля 2018, среда. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 2
2:1, 2:1, 0:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 – Кузнецов (Чебыкин) – 07:11 (5x5), 2:0 – Петраков (Шевченко) – 07:38 (5x5), 2:1 – Гребенщиков (Орлович-Грудков) – 08:21 (5x5), 3:1 – Чувиляев (Бирюков) – 20:59 (5x5), 3:2 – Рыков (Конозов, Квартальнов) – 28:03 (5x5), 4:2 – Назаревич (Карамнов, Жарков) – 31:28 (5x5)
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