Билялетдинов: молодец Петров, что продолжает нам забивать. Очень рад за него

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал исход третьего матча финала КХЛ с московским ЦСКА (2:3 ОТ, 2-1 в серии).

«Ребята бьются, обе команды играют с самоотдачей, на результат. Это вам так показалось, что Ткачёв не играл в овертайме. Он играл, невнимательно смотрите. Подумаем, будут ли замены в составе. Малыхин готовится. Молодец Петров, что продолжает нам забивать. Так держать! Очень рад за него. С Потаповым всё нормально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Отверженный Билялетдиновым. Казанец Петров бьёт по «Ак Барсу» Дубль воспитанника «Ак Барса» помог ЦСКА сократить счёт в финальной серии с казанцами.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.