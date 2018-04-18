Никитин: почему нет Шумакова? Не собираюсь обсуждать личности, играет команда

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал исход третьего матча финала КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ, 1-2 в серии).

«Добились результата. Почему не играет Шумаков? В плей-офф играет команда, я не собираюсь обсуждать здесь личности. Не идёт большинство? Это хоккей. Конечно, есть планы, как его улучшить. Мы же не на хоккейной гуще гадаем», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Отверженный Билялетдиновым. Казанец Петров бьёт по «Ак Барсу» Дубль воспитанника «Ак Барса» помог ЦСКА сократить счёт в финальной серии с казанцами.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.