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Скотт: ЦСКА проявил невероятный характер, могу высказать уважение всем ребятам

Скотт: ЦСКА проявил невероятный характер, могу высказать уважение всем ребятам
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Грег Скотт подвёл итоги третьего матча финальной серии КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ, 1-2 в серии).

«Игра была очень важная, команда проявила невероятный характер. Могу высказать своё уважение всем ребятам. Казань — хорошая команда, стоит отдать должное сопернику. Но мы проявили характер, были одним целом. За счёт этого и победили. Хорошо, что смогли забить больше одной шайбы. В плей-офф в ходе серии всегда надо подстраиваться, работать над всеми компонентами. Мы думаем о каждой отдельно взятой встрече», — передаёт слова Скотта корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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