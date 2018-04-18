Скотт: ЦСКА проявил невероятный характер, могу высказать уважение всем ребятам

Нападающий ЦСКА Грег Скотт подвёл итоги третьего матча финальной серии КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ, 1-2 в серии).

«Игра была очень важная, команда проявила невероятный характер. Могу высказать своё уважение всем ребятам. Казань — хорошая команда, стоит отдать должное сопернику. Но мы проявили характер, были одним целом. За счёт этого и победили. Хорошо, что смогли забить больше одной шайбы. В плей-офф в ходе серии всегда надо подстраиваться, работать над всеми компонентами. Мы думаем о каждой отдельно взятой встрече», — передаёт слова Скотта корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.