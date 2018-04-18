Робинсон: ЦСКА сыграл хорошо, мы показали тот характер, который у нас есть

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом», в котором красно-синие победили в овертайме со счётом 3:2.



«Трудно сравнивать этот матч со вторым, потому что тогда я не играл. ЦСКА сыграл хорошо, мы показали тот характер, который у нас есть, два раза отыгрались. У нас было не так много большинства, одну из попыток мы убили тем, что сами удалились. Мы сделали много бросков, но их оказалось мало для того, чтобы забить. Будем работать над этим. Дома болельщики всегда нам помогают, они гонят нас вперёд. Сегодня их поддержка чувствовалась. В том числе благодаря ей мы смогли сегодня победить. Самым сложным для нас сегодня было уступать — 1:2. Нужно было отыгрываться», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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