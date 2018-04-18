Ландер: откуда взялись силы на овертайм? Мы пьём воду и кушаем бананы

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер рассказал о своих впечатлениях от третьей игры финальной серии Кубка Гагарина — 2018, в которой казанцы проиграли со счётом 2:3 в овертайме.



«ЦСКА сегодня оказался сильнее, готовимся к следующей игре. Сегодня мы не так много бросали, в следующем матче мы должны больше сыграть в атаку. Нам нужно больше бросать. Я не думаю, что ЦСКА сегодня играл лучше. Обе команды действовали одинаково, с упором на физику. Они выиграли, и нам нужно готовиться к следующему матчу. В моменте с моей шайбой хорошо сыграли Манухов и Секач, и я бросил. Но в следующем матче нам надо сыграть лучше. Откуда мы взяли силы на овертайм? Мы пьём воду и кушаем бананы. Мы так делаем на протяжении многих лет. Не думаю, что сегодня «Ак Барс» проиграл из-за усталости», — передаёт слова Ландера корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Отверженный Билялетдиновым. Казанец Петров бьёт по «Ак Барсу» Дубль воспитанника «Ак Барса» помог ЦСКА сократить счёт в финальной серии с казанцами.