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Малкин забросил третью шайбу в плей-офф

Малкин забросил третью шайбу в плей-офф
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче четвертьфинальной серии «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке принимает «Питтсбург Пингвинз» (0:1, идёт первый период, 1-2 в серии).

Счёт в игре на пятой минуте первого периода в большинстве открыл российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин. Для него эта шайба стала уже третьей в плей-офф, и он занимает четвёртое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли. Всего в активе Евгения 4 (3+1) очка в четырёх играх.

Видео взято из официального «твиттера» «Питтсбург Пингвинз».

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