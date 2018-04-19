Сидни Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по очкам в плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и потерпел очередное разгромное поражение — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Счёт в серии стал 1-3.

Заброшенной шайбой и результативной передачей в составе гостей отметился Сидни Кросби. Гол в середине второго периода стал для капитана «Питтсбурга» 173-м очком в 152 матчах плей-офф. Кросби стал первым игроком в истории клуба, которому удалось достичь этой отметки.

Предыдущий клубный рекорд по результативности в матчах плей-офф был установлен канадским форвардом Марио Лемье (172 балла (76+96) в 107 матчах). На третьем месте в списке располагается российский форвард Евгений Малкин, у которого 162 очка (61+101) в 153 матчах.

Видео гола Кросби также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.