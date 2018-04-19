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«Тампа» выиграла у «Нью-Джерси» и повела в серии 3-1, Кучеров набрал 3 очка

«Тампа» выиграла у «Нью-Джерси» и повела в серии 3-1, Кучеров набрал 3 очка
Хоккей

Завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» одержали победу со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и повели в серии 3-1.

По три очка в матче записали на свой счёт форварды «Тампы» Никита Кучеров (2+1) и Джей Ти Миллер. Теперь на счёту российского нападающего 9 (4+5) очков в 4 матчах плей-офф.

Единственная шайба «Девилз» на счету Кайла Палмьери.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 9 минут 41 секунду на льду нанёс 1 бросок и провёл силовой приём.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
19 апреля 2018, четверг. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 3
1:2, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Палмьери (Батчер, Холл) – 08:23 (5x3), 1:1 – Миллер (Кучеров, Стэмкос) – 11:30 (5x5), 1:2 – Кучеров (Коберн, Миллер) – 15:02, 1:3 – Кучеров (Миллер) – 58:52 (en)
Кучеров забросил 3-ю шайбу в плей-офф и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
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