«Тампа» выиграла у «Нью-Джерси» и повела в серии 3-1, Кучеров набрал 3 очка

Завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» одержали победу со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и повели в серии 3-1.

По три очка в матче записали на свой счёт форварды «Тампы» Никита Кучеров (2+1) и Джей Ти Миллер. Теперь на счёту российского нападающего 9 (4+5) очков в 4 матчах плей-офф.

Единственная шайба «Девилз» на счету Кайла Палмьери.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 9 минут 41 секунду на льду нанёс 1 бросок и провёл силовой приём.