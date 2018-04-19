Кучеров нанёс травму защитнику «Нью-Джерси» Сами Ватанену

Завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» одержали победу со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и повели в серии 3-1.

В первом периоде форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, выполняя силовой приём, ударил Сами Ватанена плечом в голову, нанеся травму финскому защитнику.

После этого столкновения Ватанен покинул лёд до конца игры. Его игровое время составило 6 минут 46 секунд.

Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях российского нападающего. Состояние здоровья Ватанена пока неизвестно.